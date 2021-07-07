Ferhat Kaplan: "Süper Lig'e çıkmasını en çok istediğim takıma geldim"

Adana Demirspor'un transfer ettiği kaleci Ferhat Kaplan, "Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkmasını en çok istediğim takımdı ve buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ferhat Kaplan: 'Süper Lig'e çıkmasını en çok istediğim takıma geldim'
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07 Temmuz 2021 18:03
Ferhat Kaplan
Ferhat Kaplan
Antalyaspor
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un transfer ettiği kaleci Ferhat Kaplan, "Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkmasını en çok istediğim takımdı ve buraya geldim." dedi.

Ferhat Kaplan, takımın Bolu'daki kampında yaptığı açıklamada, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Adana Demirspor'un büyük bir takım olduğunu gördüğünü aktaran Ferhat Kaplan, "Başkanımızın ve hocamızın takımla iletişimi çok iyi. Takımın çalışma isteğini çok iyi görüyorum. Bence bu sene hiç beklenmedik iyi bir derece yapabileceğimize inanıyorum. Hiçbir zaman bu ligde gevşeme olmaması lazım. Çok çalışıp disiplinli olup hep birlikte çıtayı en yükseğe doğru çıkarmamız lazım." diye konuştu.

Ferhat, kampın güzel geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hocamız ve arkadaşlarımız beni çok güzel karşıladı. Hiç beklemediğim bir şekilde aile ortamı gördüm. Çok iyi durumdayız şu an, çok iyi çalışıyoruz. Gelen arkadaşlarla daha da güçleneceğiz. Şu an her şey güzel geçiyor. Taraftarlarımızın önüne çıkacağım için çok heyecanlıyım. Kamp dönemi bitsin, lig başlasın ve büyük taraftarın önüne çıkıp onları selamlamak istiyorum. Gelen transferlerden özellikle Belhanda, futbolculuğu ve karakter olarak çok iyi bir futbolcu. Adana Demirspor taraftarı ve takım, geçen sene tam olarak bir bütün olmuş haldeydi. O şekilde şampiyonluk geldi. Geçen sene Adana Demirspor'un maçlarını yakından takip ediyordum. Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkmasını en çok istediğim takımdı ve buraya geldim. Bu takıma geldiğim için çok mutluyum ve onur duyuyorum."


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