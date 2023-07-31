Ferhat Can Kavurat'tan bronz madalya

Çin'deki 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Ferhat Can Kavurat, bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ferhat Can Kavurat'tan bronz madalya
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31 Temmuz 2023 19:23
Milli tekvandocu Ferhat Can Kavurat, Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Chengdu kentinde devam eden organizasyonda 68 kiloda yarışan milli tekvandocu Ferhat Can Kavurat üçüncü oldu.

Türkiye'nin 11 branşta 108 sporcuyla yer aldığı Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 8 Ağustos'ta sona erecek.

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