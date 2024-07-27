Ferhat Arıcan'ın başarısının ardındaki sır

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, organizasyonu 5. olarak tamamladı. Arıcan'ın bu başarısının perde arkası ortaya çıktı.

Ferhat Arıcan'ın başarısının ardındaki sır
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, organizasyonu 5. bitirdi. Arıcan'ın bu başarısının arkasında ise inanılmaz bir özveri yatıyor.

31 yaşındaki başarılı sporcu yaklaşık 5 ay önce ciddi bir sakatlık yaşadı. Arıcan'ın ön çapraz bağları koptu.

Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, ameliyat olsaydı olimpiyatları kaçırma ihtimali çok yüksekti. Op. Dr. A. Yener İnce önderliğinde özel bir tedavi ile Ferhat Arıcan olimpiyatlara katılabildi.

Doktor İnce, yaşanan süreci Akşam'a anlattı:

"SPORCUNUN ÇABASI DEVREDE"

"Ferhat Arıcan oyunlara birkaç ay kala ön çaprazını kopardı. Yürümekte zorlanıyordu, ameliyat olsa yarışamayacaktı. Zor bir karar verdi. Özel bir tedaviye başladık. Ekibi ile olağan dışı bir çaba gösterdi. Ön çapraz bağı olmadan finale kaldı ve 5. oldu. Gerçekten mucize gibi. Bu tip durumlarda kullanılan diz içi bazı rejeneratif (kök hücre benzeri) tedaviler var. Daha önce bazı profesyonel futbolcularda da yaptık. Sonra da kuvvet egzersizleri... Egzersizler sırasında sporcunun çabası devreye giriyor. Geçen sezon Antic'e de benzer bir yol izledik. O da sezonu çok iyi geçirdi. Ancak her ön çapraz böyle tedavi edilir diye anlaşılmamalı. Genelde ameliyat ediyoruz. Ama bu tip özel koşullarda böyle bir alternatif var."

Dr. Yener İnce, olimpiyat oyunları öncesi Ferhat Arıcan'a özel bir tedavi uyguladı.

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