Ferhat Arıcan'dan Katar'da altın madalya

Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Ferhat Arıcan'dan altın geldi.

Haber; Sporx.com
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Ferhat Arıcan'dan Katar'da altın madalya
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26 Haziran 2021 18:12
Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 15.566 puanla altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde Ferhat Arıcan, 15.566 puanla birincilik elde etti.

Öte yandan paralel bar finalinde diğer milli cimnastikçi Ahmet Önder ise 13.833 puanla sekizinci oldu.


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