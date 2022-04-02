Ferhat Arıcan'dan Azerbaycan'da gümüş madalya

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan Ferhat Arıcan, erkekler paralel barda gümüş madalya kazandı.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda erkekler paralel bar ve yer finalleri yapıldı.



Paralel bar disiplininde mücadele eden Ferhat, 14,900 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.



Bir diğer ay-yıldızlı sporcu Adem Asil ise yer finalinde topladığı 13,600 puanla 8'inci sırayı aldı.





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