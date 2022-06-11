Ferhat Arıcan'dan altın madalya

Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda erkeklerde Ferhat Arıcan, paralel barda altın madalya kazandı.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Osijek kentinde gerçekleşen organizasyonda, paralel barda finalde 14.800 puan alan Ferhat'ın birinci olarak altın madalya elde ettiği aktarıldı.



Aynı organizasyonda yer alan Ahmet Önder ile Adem Asil'in ise gümüş madalya elde ettiği belirtildi. Ahmet Önder'in kulplu beygirde 13.666 puanla, Adem Asil'in ise yerde 14.533 puanla ikinci olduğu kaydedildi.



Kadınlarda ise Bengisu Yıldız'ın asimetrik paralelde dördüncü, Sevgi Seda Kayışoğlu'nun asimetrik paralelde yedinci, Bilge Tarhan'ın atlama masası finalinde sekizinci sırayı aldığı ifade edildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ