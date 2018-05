Ferhat Akbaş: 'Dünya voleybolunda önemli yer edinmek istiyorum'

CSM Bükreş Kadın Voleybol Takımı'nı Romanya Birinci Ligi'nde şampiyon yapan ve ardından Romanya Kupası'nı almanın sevincini yaşayan Türk antrenör Ferhat Akbaş, dünya voleybolunda önemli bir yer edinmeyi istediğini söyledi.Geçmiş sezonlarda Türk takımlarından VakıfBank ve Galatasaray'da teknik adamlık yapan ayrıca A Milli Kadın Takımı'nı da çalıştıran 32 yaşındaki genç antrenör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefinin sadece Türkiye olmadığını dünyanın farklı yerlerinde görev almak istediğini dile getirdi.CSM Bükreş'in yanı sıra Japonya Milli Takım antrenörlüğünü de yerine getiren Akbaş, Türkiye'nin voleybolda çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Burada çalışmak bana da gurur verir ama dünyada önemli yere sahip olduğumu düşünüyorum. Sadece Türkiye'de çalışmak yerine İtalya, Japonya da olabilir. Dünyanın her yerine açığım. Farklı kültürler öğreniyorsunuz. Sadece Türkiye'de çalışayım diye düşünmüyorum. Dünya voleybolunda önemli yer edinmek istiyorum." diye konuştu.CSM Bükreş ile yaşadığı şampiyonluğa değinen Akbaş, "En büyük rakibimiz Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Alba BLAJ takımıydı. Rumen ligi güçlü bir lig ve her sezon daha da güçleniyor. Sıkı çalıştık. Üzerine Romanya Kupası'nı kazandık. Yemeğin üzerine tatlı gibi oldu. Çok mutlu olduk." yorumunu yaptı.CSM Bükreş'teki görevinden önce A Milli Takım'ın başında bulunduğunu hatırlatan Akbaş, "Türk milli takımın antrenörüydüm. Buradaki süreç biter bitmez ilk teklif Romanya'dan oldu. Çok çabuk karar vermem gerekti. Risk aldım. Şampiyonluklar geldi. Kulüp düzgün, şehir güzel." değerlendirmesinde bulundu.Ferhat Akbaş, Rumen takımının tarihinde ilk kez şampiyonluk yaşadığına dikkati çekerek, "Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Yönetim bu açıdan mutlu ve umutlu. Seneye üzerine katıp daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor." diye konuştu.Gelecek sezon da CSM Bükreş ile devam edeceğini hatırlatan Akbaş, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarıyla eşleşme olasılığı konusunda şunları söyledi:"VakıfBank ve Galatasaray'da çalıştım. Şampiyonlar Ligi'de Türkiye'den üç takım olacak. 4 grup var ve büyük ihtimal rakiplerden biri Türkiye'den olacak. Bundan onur duyarım. Ülkemde maç yapmak bana gurur verir. Türkiye ligi dünyada en güçlü lig. Zorlu maçlar bizi bekliyor ama ben mutlu olurum."Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni değerlendiren Akbaş, "Sadece Romanya'dan değil, bütün dünyadan baktığımızda Türkiye ligi imrenilen lig haline geldi. En iyi oyuncular ve antrenörler burada. En iyi organizasyon haline geldi. Herkesin izlediği bir lig. Bir Türk olarak kıymetimiz daha fazla, voleybol konusunda bize saygı duyuyorlar." ifadelerini kullandı.Çok farklı ülkelerde çalıştığını belirten Akbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şanslıyım, farklı ülkelerden bana teklifler geldi. Çin'de çalıştım, en önemli süreci orada kazandım. VakıfBank en iyi başarıları kazandığımız dönemdi, 73 maçlık galibiyet serisi yakaladık. Milli takım ve şimdi de Bükreş ve Japonya milli takımı... Her yerden bir şeyler almaya çalışıyorum. Çok farklı voleybol kültürünü bünyemde birleştirmeye çalışıyorum."Türk antrenörlerinin yavaş yavaş başarı getirmeye başladığını kaydeden Akbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kalitesine bakılmadan sürekli yabancı antrenör getiriliyordu. Çarkın olumlu yönde değişmeye başladığını düşünüyorum. Tabii ki yabancı antrenörlerden öğreneceğimiz şeyler var ama Türk antrenörler kendini çok geliştirdi."Türk voleybolunun dünyada önemli yerde olduğunu hatırlatan antrenör Akbaş, "Oyun sistemi olarak daha kendimize özgü bir ekol oluşturabiliriz. Bazı ülke ve antrenörlerden aldığımız genel oyun yapısı var." diye konuştu.Kendisinin de görev aldığı A Milli Takım'ın durumunu değerlendiren Akbaş, şunları kaydetti:"Benim dönemimde de jenerasyon değişikliği çabamız vardı. Dönemimden önce değişim konusunda geç kalınmıştı. Süreç devam ediyor. Aynı oyuncularla sürekli oynayamazsınız. Dünyada birçok ülke seri şekilde jenerasyon değiştiriyor. Biz bu konuda daha yavaşız. Yıldızlarımız var ama yeni yıldızlar yetiştirmekten başka şansımız yok."Bu sezon Galatasaray ve VakıfBank'ın katılacağı Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final mücadelesiyle ilgili görüşlerini aktaran Akbaş, "VakıfBank ve Galatasaray'a başarılar diliyorum. Şampiyon olduğum ülkede, benim salonumda oynayacaklar. Kesinlikle bir Türk takımı altın madalya alacak. VakıfBank ve Galatasaray inişli çıkışlı grafik çizdi. VakıfBank güçlü bir takım. Galatasaray takım olarak iyi maçlar oynadı. Galatasaray Alba BLAJ ile oynayacak. Galip gelmesi gerekiyor. VakıfBank da kendi maçında ağır basıyor. Umarım iki Türk takımı final oynar." ifadelerini kullandı.Japonya'nın başında Kadınlar Dünya Şampiyonası heyecanı yaşayacak Akbaş, Türkiye'nin de mücadele edeceği bu organizasyon konusunda şunları söyledi:"Dünya Şampiyonası 4 yılda bir yapılıyor, zorlu bir organizasyon. Japonya olarak hedefimiz olimpiyatlar. Türkiye'nin grubu daha zorlu. Şampiyona ilerledikçe Türkiye ile karşı karşıya gelme şansımız artıyor. Milli takım ekstra bir performans sergilerse madalya şansı var."