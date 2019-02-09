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Ferguson'dan yıllar sonra Maldini itirafı; "İstedim ama..."

Manchester United'ın efsane teknik direktörlerinden Sir Alex Ferguson, bir dönem Paolo Maldini'yi transfer etmeye çalıştığını söyledi ve yaşananları anlattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ferguson'dan yıllar sonra Maldini itirafı; 'İstedim ama...'
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09 Şubat 2019 05:19
Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, Milan'ın efsanesi Paolo Maldini hakkında flaş bir itirafta bulundu.

"İMKANSIZ OLDUĞUNU ANLADIM"

Manchester ekibini çalıştırırken Maldini'yi transfer etmek istediğini dile getiren Ferguson, "Maldini'yi almaya çalıştım ama çok zordu. Babasıyla tanıştıktan sonra ise imkansız olduğunu anladım" dedi.

"HARİKA BİR DERS OLDU"

Paolo Maldini'nin babasıyla arasında geçen konuşmayı anlatan Ferguson, "Paolo'nun babası teklifi reddetti ve 'Büyükbabam Milanlı, babam Milanlı, ben Milanlıyım ve oğlum hep Milanlı bir oyuncu olacak. Unut gitsin' dedi. Bu benim harika bir ders oldu" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinin tamamını Milan'da geçiren Paolo Maldini, 24 sezonda 901 maça çıktı ve 33 gol attı.



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