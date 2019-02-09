Ferguson'dan yıllar sonra Maldini itirafı; 'İstedim ama...'

efsane teknik direktörü, Milan'ın efsanesihakkında flaş bir itirafta bulundu.Manchester ekibini çalıştırırken Maldini'yi transfer etmek istediğini dile getiren Ferguson, "Maldini'yi almaya çalıştım ama çok zordu. Babasıyla tanıştıktan sonra ise imkansız olduğunu anladım" dedi.Paolo Maldini'nin babasıyla arasında geçen konuşmayı anlatan Ferguson, "Paolo'nun babası teklifi reddetti ve 'Büyükbabam Milanlı, babam Milanlı, ben Milanlıyım ve oğlum hep Milanlı bir oyuncu olacak. Unut gitsin' dedi. Bu benim harika bir ders oldu" ifadelerini kullandı.Futbolculuk kariyerinin tamamını Milan'da geçiren Paolo Maldini, 24 sezonda 901 maça çıktı ve 33 gol attı.