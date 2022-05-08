Ferguson, CR7'nin MANU'dan ayrılmasını istemiyor!

Manchester United'ın kötü geçen sezonuna rağmen parlak bir sezon geçiren Cristiano Ronaldo'nun takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.



Mirror'da yer alan habere göre, Sir Alex Ferguson ile Ronaldo'nun İngiliz devinin geleceğiyle ilgili sık sık görüştüğü belirtildi. İngiliz ekibinde başarılı bir sezon geçiren Portekizli yıldızın da takımdan ayrılmasını istemediği ifade edildi.



Haberde, Ronaldo'yu 2003 yılında United'a kazandıran İngiliz teknik adamın gelecek sezon Old Trafford'da kalarak mirasını korumasını istediği öne sürüldü.



Ronaldo'nun kulüple sözleşmesi bir sezon daha olmasına rağmen karmaşıklıktan dolayı yaz transfer döneminde başka bir takıma gidebileceği kaydedildi.



Daha önce istemediği belirtilen Manchester United'ın yeni patronu Eric ten Hag'ın da Portekizli yıldızın başarılı performansından dolayı takımda kalmasına sıcak baktığı ifade edildi. Ancak yaşından dolayı çok fazla süre alamayacağı ve bundan dolayı ikili arasında sıkıntı yaşanabileceği aktarıldı.



Cristiano Ronaldo bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 38 maçta 24 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.





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