UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Macaristan ekibi Ferençvaroş ile Fransa temsilcisi Nice kaşrı karşıya geldi. Budapeşte Groupama Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ferençvaroş 1-0'lık skorla kazandı.



Ferençvaroş'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Moise Bombito kendi kalesine attı.



Bu sonucun ardından Ferençvaroş, ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Nice ise 1 puanda kaldı.



UEFA AVrupa Ligi'nin 4. haftasında Ferençvaroş, Dinamo Kiev'e konuk olacak. Nice ise Twente'yi ağırlayacak.



