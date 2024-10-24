Ferençvaroş, Nice'i tek golle geçti

Ferençvaroş, Fransız ekibi Nice'i Bombito'nun kendi kalesine attığı golle mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ferençvaroş, Nice'i tek golle geçti
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24 Ekim 2024 21:45
UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Macaristan ekibi Ferençvaroş ile Fransa temsilcisi Nice kaşrı karşıya geldi. Budapeşte Groupama Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ferençvaroş 1-0'lık skorla kazandı.

Ferençvaroş'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Moise Bombito kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Ferençvaroş, ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Nice ise 1 puanda kaldı.

UEFA AVrupa Ligi'nin 4. haftasında Ferençvaroş, Dinamo Kiev'e konuk olacak. Nice ise Twente'yi ağırlayacak.

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