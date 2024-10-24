UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Macaristan ekibi Ferençvaroş ile Fransa temsilcisi Nice kaşrı karşıya geldi. Budapeşte Groupama Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ferençvaroş 1-0'lık skorla kazandı.
Ferençvaroş'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Moise Bombito kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından Ferençvaroş, ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Nice ise 1 puanda kaldı.
UEFA AVrupa Ligi'nin 4. haftasında Ferençvaroş, Dinamo Kiev'e konuk olacak. Nice ise Twente'yi ağırlayacak.
Ferençvaroş'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Moise Bombito kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından Ferençvaroş, ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Nice ise 1 puanda kaldı.
UEFA AVrupa Ligi'nin 4. haftasında Ferençvaroş, Dinamo Kiev'e konuk olacak. Nice ise Twente'yi ağırlayacak.