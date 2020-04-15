Ferdi'ye Hollanda'dan transfer teklifi

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda'dan talip var.

Haber; Akşam
Ferdi'ye Hollanda'dan transfer teklifi
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15 Nisan 2020 08:10
Ferdi Kadıoğlu'nun adı İngiliz ekibi Derby County ile anılıyordu. Fenerbahçe'de bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamayan genç yıldızın son talibi Alkmaar oldu.

Ferdi'nin yetiştiği ülke olan Hollanda'nın önde gelen takımları arasında yer alan Alkmaar, yeni sezonda başarılı orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istiyor. Kırmızı-Beyazlılar, ligde Ajax ile zirveyi paylaşıyor.

Alkmaar son dönemde Wigndal (20), Koopmeiners (22), Stengs (21) ve Boadu (19) gibi gençleri Hollanda futboluna kazandırdı.

 

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