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Ferdinand'dan Manchester United'a Pogba uyarısı

Manchester United'ın efsane oyuncularından Rio Ferdinand, sosyal medya hesabından Manchester United'ı Pogba'nın olası transferi konusunda uyardı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ferdinand'dan Manchester United'a Pogba uyarısı
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07 Ağustos 2018 15:24
İngiliz devi Manchester United'dan Barcelona'ya transferi gündemde olan Paul Pogba için, kırmızı şeytanların efsanesi Rio Ferdinand, eski kulübünün teklifleri reddetmesi gerektiğini söyledi.

Ferdinand, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı açıklamada, "Bu transfere izin vermeyin, Pogba'nın evi Manchester United!" yazarken, bir yandan da İngiliz devine transferi konuşulan Toby Alderweireld hakkında, "Söylentileri susturun ve Toby Alderweireld'ı alın!" dedi.

Ferdinand, United kariyeri boyunca 450'den fazla karşılaşmada boy göstererek hem İngiltere Milli takımı hem de Kırmızı şeytanlarda efsane olmayı başarmıştı.

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