Ferdinand'dan Manchester United'a Pogba uyarısı

İngiliz devi Manchester United'dan Barcelona'ya transferi gündemde olan Paul Pogba için, kırmızı şeytanların efsanesi Rio Ferdinand, eski kulübünün teklifleri reddetmesi gerektiğini söyledi.Ferdinand, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı açıklamada,yazarken, bir yandan da İngiliz devine transferi konuşulan Toby Alderweireld hakkında,dedi.Ferdinand, United kariyeri boyunca 450'den fazla karşılaşmada boy göstererek hem İngiltere Milli takımı hem de Kırmızı şeytanlarda efsane olmayı başarmıştı.