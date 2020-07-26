Ferdinand, Marmaris'te bahşiş dağıttı

İngiliz futbolunun efsane defansı Rio Ferdinand, tatil için Türkiye'yi seçti. Rio Ferdinand, Marmaris'e geldi. Lüks restoranda ziyafet çekti. Garsonlara da bin 500 lira bahşiş verdi

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Ferdinand, Marmaris'te bahşiş dağıttı
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26 Temmuz 2020 11:03
İngiliz futbolunun efsane defansı Rio Ferdinand, tatil için Türkiye'yi seçti. 

Marmaris D Maris'te keyif yapan eski futbolcu, önceki gün Sardunya Restoran çıkışı görüntülendi.



Eşi ve çocuklarıyla D Maris'e ait lüks tekneyle denize açılan Ferdinand, yemek sonrası teknenin arka kısmında güneşlendi. 41'lik yıldıza iki koruma eşlik etti.





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