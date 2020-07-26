Ferdinand, Marmaris'te bahşiş dağıttı

İngiliz futbolunun efsane defansı Rio Ferdinand, tatil için Türkiye'yi seçti.
Marmaris D Maris'te keyif yapan eski futbolcu, önceki gün Sardunya Restoran çıkışı görüntülendi.
Eşi ve çocuklarıyla D Maris'e ait lüks tekneyle denize açılan Ferdinand, yemek sonrası teknenin arka kısmında güneşlendi. 41'lik yıldıza iki koruma eşlik etti.
Marmaris D Maris'te keyif yapan eski futbolcu, önceki gün Sardunya Restoran çıkışı görüntülendi.
Eşi ve çocuklarıyla D Maris'e ait lüks tekneyle denize açılan Ferdinand, yemek sonrası teknenin arka kısmında güneşlendi. 41'lik yıldıza iki koruma eşlik etti.