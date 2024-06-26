Ferdinand'dan Arda ve Türklere büyük övgü

İngiliz eski futbolcu Rio Ferdinand, Arda Güler ve Türk taraftarlar hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Ferdinand'dan Arda ve Türklere büyük övgü
İngiliz eski futbolcu Rio Ferdinand, Arda Güler ve Türk taraftarlar hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

TRT Spor'a konuşan Ferdinand, şu sözleri sarf etti;

"Turnuva bence çok iyi geçiyor. Genç oyuncular çok iyi iş çıkarıyor. Yamal gibi, Arda Güler gibi... Bireysel oyunculardan çok farklı performanslar gördük. Guardiola biraz oyunu değiştirdi ancak şimdi Ancelotti'nin Vinicius gibi bireysel oyunculara sorumluluk vermesi de fark yaratıyor. Türk taraftarlar gerçekten harika, çılgın gibiler. Tekrar oraya geleceğim"
 
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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