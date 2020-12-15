Ferdinand: 'Bir zamanlar rakiptik, sarılmazdık'

Manchester United efsanesi ve yorumcu Rio Ferdinand, City ile United arasında oynanan derbi maçını değerlendirdi.



İki takımın da kazanmaya ihtiyacı olan maçta gol sesi ve kazanan çıkmadı.



"ONLARI SEVMEZDİK"



42 yaşındaki Ferdinand açıklamasında; "Bizim oynadığımız zamanda City veya Liverpool oyuncularıyla hiç sarılmadık. Onları sevmezdik, onların stadında olmayı sevmezdik. Lescott, Kompany, Joe Hart gibi isimlerle birbirimizi bilirdik ama maç sırasında arkadaşlık biterdi." dedi.



"ANLAYAMIYORUM"



Emekli stoper açıklamalarının devamında; "Sarılmak yerine soğuk bir el sıkışması yapardık. Bunun bir alt metni var. Biz birbirimizin rakibiyiz, bu kadar basit. Sarılma işini cidden anlamıyorum." sözlerini sarf etti.



