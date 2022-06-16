ALİ KOÇ, FERDİ TRANSFERİNE TRANSFERE ONAY VERMEDİ

BAL:"ALİ BEY, OYUNCULARDAN BEKLENTİLERİNİ BİZE ANLATMIŞTI"

NE OLMUŞTU?

Türkiye Milli Futbol Takımı'nın son dönemlerdeki en büyük kazanımlarından biri olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki performansıyla da adından sıkça söz ettirdi. Futbolcuyla ilgiliFerdi Kadıoğlu'nun Çaykur Rizespor'a transferinin bizzat Ali Koç tarafından onaylanmadığı ortaya çıktı.bu bilgiyi teyit etti.Yılmaz Bal,ise "Biz, Vedat Muriqi'nin transferi için dönemin sportif direktörü Damien Comolli ve Ali Koç Başkan ile görüşmüştük. O dönem takas formülü masadaydı. Biz, Rizespor olarak Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Yasir Subaşı'yı istemiştik. O dönem sayın Ali Koç, 'Bu oyuncular bizim geleceğimiz. Kendilerinden ilerleyen dönemlerde çok şey bekliyoruz. Bu oyuncuları veremeyiz' dedi. Sonra önümüze başka bir liste sunuldu ve o listeden diğer oyunculara baktık, seçimler yaptık. Muriqi transferinin uzamasının sebebi de oydu" açıklamasını yaptı.Galatasaray ile Fenerbahçe, Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriqi transferini bitirmek için harekete geçmişti. O dönem Rizespor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşmüş, Kosovalı golcü sarı-lacivertlilere transfer olmuştu. Fenerbahçe, Rizespor'a Muriqi transferi için 3.7 milyon Euro bonservis bedeli dışında Oğuz Kağan Güçtekin (kiralık), Burak Albayrak (bonservis), Tarık Çetin (bonservis), Mahsun Çapkan (bonservis), Barış Alıcı (kiralık) gibi isimleri göndermişti. Rizespor, Muriqi'nin bir sonraki satışından (Fenerbahçe'den Lazio'ya gitmesi) yüzde 15 pay da almıştı.