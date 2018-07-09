Ferdi Merter kimdir, kaç yaşındadır? Oyuncu Ferdi Merter'in sağlık durumu iyi mi?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Ferdi Merter'in sağlık durumu nasıl? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Ferdi Merter, oyunculuk kariyeri boyunca yer aldığı dizi ve film projeleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Devlet Tiyatroları üzerinde emeği büyük olan oyuncu, Adana ve Ankara tiyatrolarında sanat yönetmenliği yaptı. Acı Hayat, Kiralık Aşk, Kurtlar Vadisi Pusu gibi önemli dizilerde karakterlere hayat veren Merter, birçok tiyatro oyununa ise emek vermiştir. İşte, Ferdi Merter hakkında merak edilen detaylar...Ferdi Merter, Ferdi Merter Fosforoğlu, 19 Haziran 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk kez 1940 yılında Tosun Paşa filminde kamera karşısında yer aldı ve devam eden yıllarda 20 filmde çocuk ve genç oyuncu olarak yer buldu. 1945'te Yeşilçam'da seslendirme sanatçılığı yapmaya başladı. Ferdi ismini dublaj hocası olan Ferdi Tayfur'dan aldı. Ferdi Merter, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, yönetmen, seslendirme sanatçısıdır.1958 yılına kadar İstanbul'da sinema ve tiyatro çalışmalarını sürdürdü. 1959 yılında konservatuvara giren sanatçı, İtalyan Lisesi'nin ardından, 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1963 yılında Sivas'ta askerliğini yaptıktan sonra, 1965 yılında halen evli olduğu eşi Cansın Hanım ile evlendi.1962-2004 yılları arasında Devlet Tiyatrolarında oyuncu, yönetmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu üyesi, baş rejisörlük, Ankara ve Adana Devlet tiyatrolarında sanat yönetmenliği yaptı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştı.Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği yönetim kurulunda görev yapan Merter, ayrıca Tiyatro Yazarları Derneği başkanı olup, seslendirme çalışmaları yaptı ve çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı."Ferdi Merter Sanat Akademisi"'ni ve 2004'de oyuncu olan kızı Almula Merter ile birlikte Çığır Sahne'yi kurdu. Sinema alanında yönetmenlik ve senaryo yazarlığı çalışmalarında bulunan Ferdi Merter'in beş kitabı yayınlanmıştır. Ferdi Merter, Yeşilçam'ın karakter oyuncusu Renan Fosforoğlu'nun oğlu, tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu'nun ise ağabeyidir.Kiralık Aşk -2015 - Hulusi İplikçiVay Başıma Gelenler 2,5 - 2014Kolpaçino: Bomba - 2011Kurtlar Vadisi Pusu - 2011-2014 - BeyefendiKaptan - 2007Acı Hayat - 2005-2007 - Sefa KervancıoğluCumhuriyet - 1998 - Recep PekerKurtuluş - 1996 - Petros ProtopapadakisKuruluş / Osmancık - 1987Kurt ve Kuzu - 1983Şeytan - 1974Turist Ömer Uzay Yolunda - 1973Ayrı Dünyalar - 1969İhtiras Kurbanları - 1966Asi Evlat - 1958İhtiras Kurbanları - 195379 yaşındaki Ferdi Merter, şubat ayında düşüp kalçasını kırmıştı. Tedavi sürecinde fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan Ferdi Merter'in yaşam savaşı sürüyor.Almula Merter, "Hayatımın zor paylaşımlarından biri, Babam yoğun bakımda. Her türlü kan grubu kabul ediliyor. Hastane dönüşüm yapıyor. Hayatımın en zor günlerini yaşıyorum, yaşıyoruz ailemle. Desteğinizi bekliyorum" dedi.Merter'in kampanyasına Berna Laçin, Onur Büyüktopçu ve Furkan Palalı'dan destek gecikmedi. Ünlü oyuncular da Ferdi Merter için takipçilerinden yardım istedi.