Ferdi: 'Malesef 3 puanı alamadık'

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Frankfurt ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın sonrasında açıklamada bulundu.



1 puanın kötü olmadığını kaydeden Ferdi, "Fenerbahçe taraftarlarına teşekkürler. Gerçekten bugün harikalardı. Nereye gidersek gidelim bizi mükemmel destekliyorlar. Bugün maalesef 3 puanı alamadık, elimizdeydi ama gerçekleştiremedik. Deplasmanda 1 puan ile başlangıç bence kötü değil." dedi.



Önemli bir sakatlığı olmadığını vurgulayan genç oyuncu, "Sakatlığım için endişe edilecek bir durum yok, alt adalemde ağrı hissettim, sonraki maçta sahada olacağım." ifadelerini kullandı.



