Fenerbahçe'de bu sezona hızlı bir giriş yapan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişimi, hangi milli takımı seçeceği konusunu yeniden alevlendirdi.



Daha önce Kanada Milli Takımı'nın teklifini reddeden, Hollanda Milli Takımı'nda ise oynama hakkı olan Ferdi, Şenol Güneş zamanındaki öneriye "Düşünmek istiyorum" diyerek net yanıt vermemişti.



Bu kararından vazgeçen genç yıldız, Türkiye'den resmi teklif gelmesi helinde milli formayı giyeceğini bildirdi.



FENERBAHÇE DE MUTLU OLACAK



21 yaşındaki oyuncunun bu kararı, Fenerbahçe açısından da olumlu...



Şayet Ferdi, Kanada veya Hollanda milli takımlarını seçerse gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu statüsünde görev yapacak. Türkiye A Milli Takımı tercihiyle Türk kontenjanında devam edecek ve sarı-lacivertlilerde Türk oyuncu krizi yaşanmayacak.



BABASINDAN KİMLİKLİ YANIT



Kuntz'un "Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım" dediği Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan fotoğraflı yanıt geldi.



Oğlunun kimlik kartıyla yaptığı paylaşıma, "Ferdi Kadıoğlu TC Kimlik Kartı... Gerisini size bırakıyorum TFF" notunu düştü.



STEFAN KUNTZ NE DEMİŞTİ?



A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, son olarak haziran ayında Hollanda U21 Milli Takımı ile sahaya çıkan ve 7 Ekim'de 22 yaşına girecek olan Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği hakkındaki soruya, "Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine kendisinin karar vermesi gerekiyor.



Daha sonrasında ise kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir" yanıtını vermişti.



Ferdi 2015 yılında U16 seviyesinde Hollanda Milli Takım formasını giymiş sonrasında U17, U18, U19 ve U21'de görev almıştı.



