Ferdi Kadıoğlu'nun kulağı Şenol Güneş'te!

Fenerbahçe'de sezonun son haftalarında performansını yükselten Ferdi Kadıoğlu'nun gözü kulağı Şenol Güneş'te.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Ferdi Kadıoğlu'nun kulağı Şenol Güneş'te!
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28 Temmuz 2020 14:49
Sezonun son bölümünde Fenerbahçe'nin en etkili ismi Ferdi Kadıoğlu oldu.

Genç yıldız, sergilediği performansla yeni sezonda ilk 11'in önemli adaylarından biri olduğunu gösterdi.

Ferdi'nin şimdi gözü kulağı Şenol Güneş'te. 22 yaşındaki futbolcu, tecrübeli teknik adamın kendisini A Milli Takım'a çağırıp şans vermesini bekliyor.

Ferdi Kadıoğlu, alt yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı'nın formasını giyse de A Milli Takım seviyesinde Türkiye'yi istiyor.



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