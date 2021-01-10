Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda'dan iki talip

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için iki tane kiralama teklifi geldiği iddia edildi.

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Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda'dan iki talip
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10 Ocak 2021 10:06
Fenerbahçe bir yandan kadroya dahil edilecek isimler için yoğun mesai harcarken, diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'yu gelen tekliflere rağmen göndermeme kararı alan Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın da fiyatını 15 milyon euro olarak belirledi. Bu arada sarı-lacivertlilerin bir diğer gözde oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na da teklifler geliyor.

HOLLANDA'DAN İKİ TEKLİF

Ferdi Kadıoğlu için Hollanda'dan FC Utrecht ve Vitesse'nin kiralama teklifi yapacağı bildirildi. İki takımın da 21 yaşındaki oyuncuyu bir süredir takip ettiği ifade edildi.

Bu sezon 15 karşılaşmada şans bulan Kadıoğlu, 1 gol ve 3 asiste imza attı.




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