Ferdi Kadıoğlu, yeniden 11'e dönüyor!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, ilk 11deki yerine geri dönüyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Ferdi Kadıoğlu, yeniden 11'e dönüyor!
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02 Temmuz 2020 12:33
Fenerbahçe'de pandemi sonrası Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarına ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna girmişti.

Ancak Ferdi, 83. dakikada oyuna girip Ozan Tufan'ın galibiyeti getiren golünde asist yaptı.

20 yaşındaki oyuncu, ilk iki günde idman performansıyla da beğeni topladı. Ferdi'nin Göztepe karşısında 11'e geri dönmesi bekleniyor.



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