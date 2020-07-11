Ferdi Kadıoğlu yeni sezonu iple çekiyor

Genç oyuncu, son dönemde verilen şansı çok iyi kullandı. Ferdi Kadıoğlu, şimdi kalan 3 maçta da kalitesini konuşturup şimdiden yeni sezondaki iddiasını ortaya koymak istiyor.

Haber; Akşam
Ferdi Kadıoğlu yeni sezonu iple çekiyor
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11 Temmuz 2020 13:22
Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal'dan istediği şansı bir türlü bulamadı. Yanal'ın ayrılması sonrası yavaş yavaş süre almaya başlayan genç yıldız adayı, ligde son 5 maçın 4'ünde 11 başladı. Bu süreçte 2 gol atıp 1 asist yapan Ferdi, ortaya koyduğu performansla da son haftaların yükselen yıldızı olmayı başardı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, yakaladığı formu ligin kalan 3 haftasında da devam ettirmek istiyor.

Milli Takım'ı istiyor

Ferdi, hem takımının Avrupa Ligi bileti alması için hem de şimdiden yeni sezonda ilk 11'de ne kadar iddialı olduğunu göstermek için elinden geleni yapmaya kararlı. Genç oyuncunun bir diğer hedefi de iyi bir performans göstererek Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dikkatini çekebilmek.




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