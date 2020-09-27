Ferdi Kadıoğlu, yara içindeki kolunu paylaştı

FENERBAHÇE PAYLAŞIM YAPTI

Galatasaray - Fenerbahçe maçında Luyindama ile ikili mücadeleye giren ve uzun süre yerde kalan Ferdi Kadıoğlu kolunun son durumunu paylaştı.Pozisyonun ardından acılar içinde yerde kalan genç oyuncu, Instagram hesabından "Tüm mesajlar için teşekkürler" şeklinde bir mesaj yazarak yara içindeki kolunun fotoğrafını yolladı.Ferdi Kadıoğlu, 87. dakikada yerde kalmış ve sağlık ekiplerinin tedavisi sonrasında oyuna devam etmişti.Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na yapılan müdahaleye kart çıkmamasına tepki olarak maç sonunda "Yorumsuz" şeklinde bir paylaşım yaptı.