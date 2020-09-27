Ferdi Kadıoğlu, yara içindeki kolunu paylaştı

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Luyindama ile girdiği ikili mücadelede kolunun son durumunu paylaştı.

Haber; Sporx.com
Ferdi Kadıoğlu, yara içindeki kolunu paylaştı
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27 Eylül 2020 22:16
Galatasaray - Fenerbahçe maçında Luyindama ile ikili mücadeleye giren ve uzun süre yerde kalan Ferdi Kadıoğlu kolunun son durumunu paylaştı.

Pozisyonun ardından acılar içinde yerde kalan genç oyuncu, Instagram hesabından "Tüm mesajlar için teşekkürler" şeklinde bir mesaj yazarak yara içindeki kolunun fotoğrafını yolladı.

Ferdi Kadıoğlu, 87. dakikada yerde kalmış ve sağlık ekiplerinin tedavisi sonrasında oyuna devam etmişti.

FENERBAHÇE PAYLAŞIM YAPTI

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na yapılan müdahaleye kart çıkmamasına tepki olarak maç sonunda "Yorumsuz" şeklinde bir paylaşım yaptı.



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