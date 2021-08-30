Ferdi Kadıoğlu: 'Vitor Pereira'ya armağan olsun'

Fenerbahçe'nin Altay'ı yendiği karşılaşam sonrası Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren ve perfprmasnı hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu "Topu kaptım, içeriye doğru giderken şutumu attım ve gol oldu. Çok mutluyum. Bu sezon genç oyuncular çok fazla şans buluyor ve hocamıza teşekkür ederim. Bize güveniyor, bunu hissettiriyor. bizimle konuşuyor, yardım ediyor. Helsinki maçından sonra performansımdan memnun olduğunu söyledi. Golümü ve asistimi Vitor Pereira'ya armağan ediyorum." dedi.



