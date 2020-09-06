Ferdi Kadıoğlu ve Şenol Güneş görüşecek

Fenerbahçe'de salgın sonrası büyük çıkış yapıp formayı kapan Ferdi, Hollanda ümit milli takımında da bu formunu sürdürdü.

Ferdi Kadıoğlu ve Şenol Güneş görüşecek
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06 Eylül 2020 14:46
Hollanda'nın Belarus ile oynadığı ve 7-0 kazandığı karşılaşmada 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, başarılı oyunu ile dikkat çekti.

Türk Milli Takımı'na çağrılması da beklenen ancak bu konuda tereddütleri olduğunu ifade eden Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım dönüşünde, Şenol Güneş ile bir araya gelmesi bu işi sonlandırması bekleniyor.



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