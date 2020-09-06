Ferdi Kadıoğlu ve Şenol Güneş görüşecek

Hollanda'nın Belarus ile oynadığı ve 7-0 kazandığı karşılaşmada 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, başarılı oyunu ile dikkat çekti.



Türk Milli Takımı'na çağrılması da beklenen ancak bu konuda tereddütleri olduğunu ifade eden Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım dönüşünde, Şenol Güneş ile bir araya gelmesi bu işi sonlandırması bekleniyor.



