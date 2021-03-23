Ferdi Kadıoğlu: 'Türkiye için karar vermedim'

Ferdi Kadıoğlu: "Türkiye, Fransa grubunu lider bitirdi. Bu durum Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hollanda için Türkiye maçı çok zor geçecek" pic.twitter.com/uCd3sDA721



— Sporx (@sporx) March 23, 2021

Babası Türk, annesi Kanadalı olan ve Hollanda'da dünyaya gelen Ferdi Kadıoğlu, milli takım kariyeri ve Türkiye - Hollanda maçı hakkında Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuştu.21 yaşındaki oyuncu, A Milli Futbol Takımı yetkililerinin kendisiyle temas kurduğunu kaydederek, "Bu, zor bir seçim. Sezon başında Şenol Güneş ile görüştüm. Bu konuda dikkatlice düşünmek istiyorum çünkü yapacağım seçim kariyerimin geri kalanını belirleyecek." ifadelerini kullandı.Türkiye - Hollanda maçı hakkında da konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Türkiye'de harika bir jenerasyon var, mükemmel ve yetenekli futbolculara sahipler. Türkiye, Fransa grubunu lider bitirdi. Bu durum Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hollanda için Türkiye maçı çok zor geçecek" dedi.Hollanda'nın farklı yaş kategorilerindeki genç milli takımlarında forma giyen Ferdi, 2018 yılında NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.