Ferdi Kadıoğlu: 'Top oynamak çok zordu'

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 2-1'lik Antalyaspor galibiyetinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Zeminin kendilerini çok etkilediğini söyleyen Ferdi, "Gerçekten zorlu bir maçtı. Saha şartları da zorlayıcıydı. Top oynamak neredeyse imkansızdı. Bu yüzden daha çok havadan oynadık. Geri dönüp 3 puan aldığımız için mutluyum." dedi.



GALATASARAY DERBİSİ



Hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Ferdi, "Galatasaray maçı çok önemli olacak. Mutluyum, derbide oynayacağım. 1 sarı kart daha görsem cezalı olacaktım. Sıkı çalışıp, iyi bir anlayışla sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

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