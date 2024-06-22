Ferdi Kadıoğlu: "Takıma çok güveniyorum"

A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Portekiz karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.

Ferdi Kadıoğlu: 'Takıma çok güveniyorum'
A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Portekiz mücadelesinin ardından açıklama yaptı.

Ferdi'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Portekiz kaliteli oyuncularıyla bize sorun çıkardı. Önümüzdeki maç Çekya'ya karşı oynayacağız ve çok daha iyi olmamız gerekiyor. Ben takıma çok güveniyorum. Bu maçta neyi kötü yaptığımızı analiz edeceğiz"

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
Son Dakika Haberleri
Hamit Altıntop:
Hamit Altıntop: "Son 16'ye kalacağız"
Edward Iordanescu:
Edward Iordanescu: "Çıkacak kaliteye sahibiz"
EURO 2024 grup aşamasında son maçlar başlıyor
EURO 2024 grup aşamasında son maçlar başlıyor
Arda Güler
Arda Güler'den Montella için paylaşım!
Belçika, EURO 2024
Belçika, EURO 2024'teki ilk galibiyetini aldı!
Sporx Anasayfasına Dön