Ferdi Kadıoğlu: "Takıma çok güveniyorum"
A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Portekiz karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.
A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Portekiz mücadelesinin ardından açıklama yaptı.
Ferdi'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde:
"Portekiz kaliteli oyuncularıyla bize sorun çıkardı. Önümüzdeki maç Çekya'ya karşı oynayacağız ve çok daha iyi olmamız gerekiyor. Ben takıma çok güveniyorum. Bu maçta neyi kötü yaptığımızı analiz edeceğiz"
Ferdi'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde:
"Portekiz kaliteli oyuncularıyla bize sorun çıkardı. Önümüzdeki maç Çekya'ya karşı oynayacağız ve çok daha iyi olmamız gerekiyor. Ben takıma çok güveniyorum. Bu maçta neyi kötü yaptığımızı analiz edeceğiz"
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|S
|Takımlar
|O
|G
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|3
|İskoçya
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
|4
|Macaristan
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0