Ferdi Kadıoğlu şaşırttı; 17 maç oldu!

Dört yıl önce Fenerbahçe'ye yıldız adayı olarak gelen Ferdi Kadıoğlu, son 2 sezonda sıra dışı bir gelişim gösterdi.



23 yaşındaki gurbetçi oyuncunun asıl bölgesi merkez orta sahaydı ama Pererira ve İsmail Kartal'dan sonra Jesus da onu sağ ve sol bekte oynatıp devşirdi. Fiziksel gelişimini oyun zekası ile birleştiren Ferdi, bu sezonki performansıyla zirve yaptı.



Mide rahatsızlığı nedeniyle sadece 1 maç kaçırırken hiç sakatlanmadı. Hem hücumda hem de savunmada takımın kilit isimlerinden oldu. Her sistem ve dizilişe uyum sağlıyor. 17 maçtır da ceza sınırında oynuyor. Piyasa değerini 12 milyon Euro'ya çıkardı; Napoli, Ajax, Newcastle United ve Brighton'un radarına girdi.



KAYSERİ'DE HARİKA GOL

Ferdi bu sezon üç kulvarda 30 maçta 2555 dakika forma giydi; yaptığı 3 asiste son Kayseri maçında 28 metreden attığı harika golü ekledi.





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