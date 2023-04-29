Ferdi Kadıoğlu: 'Şampiyonluk için!'

Fenerbahçe'de Sivasspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından konuştu.
Ferdi Kadıoğlu, "Öncelikle Enner Valencia hakkında konuşmak istiyorum. İyi olduğu için mutluyum. Zor bir maç oldu. Kırmızı kart sonrası zordu. Önemli olan 3 puandı; bu galibiyetle rakibimiz üstüne baskı kurmaktı. 2 gol attım ama ilk yarıda çok iyi oynamadım. Belirtmiş olduğum gibi, önemli olan 3 puandı." dedi.
Milli futbolcu ayrıca, "Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz şampiyonluk için!" sözlerini kullandı.
Ferdi Kadıoğlu, "Öncelikle Enner Valencia hakkında konuşmak istiyorum. İyi olduğu için mutluyum. Zor bir maç oldu. Kırmızı kart sonrası zordu. Önemli olan 3 puandı; bu galibiyetle rakibimiz üstüne baskı kurmaktı. 2 gol attım ama ilk yarıda çok iyi oynamadım. Belirtmiş olduğum gibi, önemli olan 3 puandı." dedi.
Milli futbolcu ayrıca, "Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz şampiyonluk için!" sözlerini kullandı.
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