Ferdi Kadıoğlu: 'Şampiyonluğun en büyük adayıyız'

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın gelişiyle birlikte takımın vazgeçilmezleri arasına giren Ferdi Kadıoğlu, son dönemde alınan kötü sonuçları değerlendirdi.
"ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİYİZ"
Kalitelerine yakışmayan puan kayıpları yaşadıklarını söyleyen genç yıldız, "Aslında berabere kaldığımız ya da mağlup olduğumuz karşılaşmalarda 3 puana yakın taraf bizdik. Üzerimizde bir şanssızlık var. Yaşadığımız bu dönem geçici. En kısa zamanda toparlanacağımızdan eminim. Fenerbahçe hala şampiyonluğun en büyük favorisidir" ifadesini kullandı.
"SADECE 10 HAFTA BİTTİ"
Süper lig şampiyonluğun birinci öncelikleri olduğunu kaydeden Ferdi, "Yaşanan panik havasına anlam veremiyorum. Lider Trabzonspor'un sadece 5 puan gerisindeyiz. Uzun bir maratonun sadece 10 haftası geride kaldı. Kapanmayacak bir farktan bahsetmiyoruz. Taraftarımız bize güvensin, arkamızda dursun. Böyle bir dönemde onların vereceği destek tekrar ayağa kalkmamızda önemli rol oynuyor. Konyaspor maçıyla birlikte bizden istenen futbol ve sonuçları almaya başlayacağız" dedi.
"ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİYİZ"
Kalitelerine yakışmayan puan kayıpları yaşadıklarını söyleyen genç yıldız, "Aslında berabere kaldığımız ya da mağlup olduğumuz karşılaşmalarda 3 puana yakın taraf bizdik. Üzerimizde bir şanssızlık var. Yaşadığımız bu dönem geçici. En kısa zamanda toparlanacağımızdan eminim. Fenerbahçe hala şampiyonluğun en büyük favorisidir" ifadesini kullandı.
"SADECE 10 HAFTA BİTTİ"
Süper lig şampiyonluğun birinci öncelikleri olduğunu kaydeden Ferdi, "Yaşanan panik havasına anlam veremiyorum. Lider Trabzonspor'un sadece 5 puan gerisindeyiz. Uzun bir maratonun sadece 10 haftası geride kaldı. Kapanmayacak bir farktan bahsetmiyoruz. Taraftarımız bize güvensin, arkamızda dursun. Böyle bir dönemde onların vereceği destek tekrar ayağa kalkmamızda önemli rol oynuyor. Konyaspor maçıyla birlikte bizden istenen futbol ve sonuçları almaya başlayacağız" dedi.