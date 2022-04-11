Ferdi Kadıoğlu sakatlandı, rapor bekleniyor

Yaşadığı sakatlık sonrası Kayserispor maçıyla formasına kavuşup sonradan oyuna giren Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu belli olacak

Haber; Sabah
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Ferdi Kadıoğlu sakatlandı, rapor bekleniyor
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11 Nisan 2022 12:27
Yaşadığı sakatlık sonrası Kayserispor maçıyla formasına kavuşup sonradan oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, dün 6 maç aradan sonra ilk 11'e geri döndü ancak yine talihsizlik yaşadı.

Karşılaşmanın son anlarında aldığı darbe ile yerde kalan Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki sol beki devam edemedi.

Sağlık heyetinin müdahalesi sonrası kenara değişiklik işareti yapılırken, Ferdi'nin yerine 90. dakikada Attila Szalai oyuna dahil oldu. Genç oyuncunun durumunun ciddiyeti yapılacak detaylı kontroller sonrası belli olacak. 

 
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