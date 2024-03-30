Ferdi Kadıoğlu, saha çalışmalarına başladı!

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, bireysel saha çalışmalarına başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu, saha çalışmalarına başladı!
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30 Mart 2024 17:06
Süper Lig'de oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu'ndan haber geldi.

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından stadyumdan sekerek ayrılan milli futbolcu, saha çalışmalarına başladı.

Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosunda da çıkartılmıştı.

24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe'de 41 maçta sahaya çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

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