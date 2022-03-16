Ferdi Kadıoğlu'nun milli hayali

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan ve milli takımı tercih edeceğini söyleyen Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım kadrosuna dahil edilmesini beklediği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu'nun milli hayali
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16 Mart 2022 13:36
Ferdi, alt yaş kategorilerinde Hollanda'nın formasını giymişti. Yıldız futbolcu, A milli takım tercihini ise Türkiye'den yana kullandığını açıklamıştı.

22 yaşındaki oyuncunun Portekiz'le oynanacak mücadelede ilk kez Ay-Yıldızlı forması giymesi bekleniyordu ancak sakatlandı.

Ferdi Kadıoğlu, buna rağmen en azından ilk kez Milli Takım atmosferini yaşamak için Stefan Kuntz'un kendisini geniş aday kadroya dahil etmesinin hayalini kuruyor.

 

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