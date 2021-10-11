Ferdi Kadıoğlu'nun aklı zirve yarışında

Türkiye, Hollanda ve Kanada arasından yapacağı Milli Takım tercihi merakla beklenen Ferdi Kadıoğlu, tamamen Fenerbahçe'ye ve takımını zirvede tutmaya odaklandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu'nun aklı zirve yarışında
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11 Ekim 2021 11:10
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye, Hollanda ve Kanada arasından yapacağı Milli Takım tercihi merakla bekleniyor.

Ancak genç yıldız şimdilik bunu rafa kaldırdı. Ferdi, tamamen Fenerbahçe 'ye ve takımını zirvede tutmaya odaklandı. Başarılı oyuncu, Samandıra'da gösterdiği performansla Pereira'nın yüzünü güldürüyor.

Yıldız futbolcunun önümüzdeki ay oynanacak Milli maçlar öncesinde kararını vermesi bekleniyor. 

 
 


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