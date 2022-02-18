Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Ferdi Kadıoğlu "Zor bir maçtı. Zor bir rakibe karşı oynadık ama hala hayattayız. Hayatta her şey mümkün. Golleri hediye ettik. Kolay goller yedik. 1-1'i bulduk ama rakip öne geçti. Bu durumu Prag'da değiştirebiliriz. Benim hala umudum var." dedi.
Trafatarların kendisine desteği hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu "Taraftarlarımızın gösterdiği destekten ötürü minnettarım." ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞME SORUSUNA YANIT
Sözleşmesini yenileyip, yenilemeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ferdi Kadıoğlu "Kontratımla ilgili konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.
Sol bek oynaması hakkında da konuşan sarı-lacivertli futbolcu "Bu sezon çok farklı pozisyonda oynadım. Benim için pozisyon fark etmez. Hocamız bana güvenini hissettiriyor. Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat... Hocamız bana güveniyor. Top sürmeme, istediğimi yapmama izin veriyor. Hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok." açıklamasını yaptı.
"TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIMDA OYNAR MI?"
"Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım diyor mu?" sorusuna da cevap veren Ferdi Kadıoğlu "Menajerim Fenerbahçe ile olan görüşmeleri ilerletiyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim." diyerek sözlerini noktaladı.
Mücadeleyi değerlendiren Ferdi Kadıoğlu "Zor bir maçtı. Zor bir rakibe karşı oynadık ama hala hayattayız. Hayatta her şey mümkün. Golleri hediye ettik. Kolay goller yedik. 1-1'i bulduk ama rakip öne geçti. Bu durumu Prag'da değiştirebiliriz. Benim hala umudum var." dedi.
Trafatarların kendisine desteği hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu "Taraftarlarımızın gösterdiği destekten ötürü minnettarım." ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞME SORUSUNA YANIT
Sözleşmesini yenileyip, yenilemeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ferdi Kadıoğlu "Kontratımla ilgili konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.
Sol bek oynaması hakkında da konuşan sarı-lacivertli futbolcu "Bu sezon çok farklı pozisyonda oynadım. Benim için pozisyon fark etmez. Hocamız bana güvenini hissettiriyor. Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat... Hocamız bana güveniyor. Top sürmeme, istediğimi yapmama izin veriyor. Hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok." açıklamasını yaptı.
"TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIMDA OYNAR MI?"
"Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım diyor mu?" sorusuna da cevap veren Ferdi Kadıoğlu "Menajerim Fenerbahçe ile olan görüşmeleri ilerletiyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim." diyerek sözlerini noktaladı.