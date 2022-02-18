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"TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIMDA OYNAR MI?"

Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.Mücadeleyi değerlendiren Ferdi Kadıoğlu "" dedi.Trafatarların kendisine desteği hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu "" ifadelerini kullandı.Sözleşmesini yenileyip, yenilemeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ferdi Kadıoğlu "" dedi.Sol bek oynaması hakkında da konuşan sarı-lacivertli futbolcu "" açıklamasını yaptı." sorusuna da cevap veren Ferdi Kadıoğlu "Menajerim Fenerbahçe ile olan görüşmeleri ilerletiyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim." diyerek sözlerini noktaladı.