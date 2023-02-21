Fenerbahçe'de 30 Ocak'ta Parma'dan transfer edilen Jayden Oosterwolde, Çubuklu formayı sırtına ilk kez geçirmek için cumartesi gününü iple çekiyor.Oosterwolde, Adana Demir deplasmanına götürülse de kadroya alınmamıştı. Hollandalı sol bek, Karagümrük ile oynanan hazırlık mücadelesinde ise hasta olduğu için görev yapamamıştı.Oosterwolde, Kadıköy'de çimlere ilk adımı atacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hollanda doğumlu olan Ferdi Kadıoğlu'nun, siftahı öncesi 21 yaşındaki oyuncuyla yakında ilgilendiği öğrenildi.