Ferdi Kadıoğlu'ndan Oosterwolde'ye yakın ilgi

Jayden Oosterwolde, Kadıköy'de çimlere ilk adımı atacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun, siftahı öncesi 21 yaşındaki oyuncuyla yakında ilgilendiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ferdi Kadıoğlu'ndan Oosterwolde'ye yakın ilgi
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21 Şubat 2023 09:16
Jayden Oosterwolde
Jayden Oosterwolde
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de 30 Ocak'ta Parma'dan transfer edilen Jayden Oosterwolde, Çubuklu formayı sırtına ilk kez geçirmek için cumartesi gününü iple çekiyor.

Oosterwolde, Adana Demir deplasmanına götürülse de kadroya alınmamıştı. Hollandalı sol bek, Karagümrük ile oynanan hazırlık mücadelesinde ise hasta olduğu için görev yapamamıştı.

FERDİ'DEN YAKIN İLGİ

Oosterwolde, Kadıköy'de çimlere ilk adımı atacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hollanda doğumlu olan Ferdi Kadıoğlu'nun, siftahı öncesi 21 yaşındaki oyuncuyla yakında ilgilendiği öğrenildi. 




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