Ferdi Kadıoğlu'ndan kusursuz performans!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 1-0 yendiği maçta takımı ateşlemek adına büyük çaba gösteren Ferdi Kadıoğlu, adam geçme ve pas isabeti gibi istatistiklerde de maçın en iyisi oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ferdi Kadıoğlu'ndan kusursuz performans!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2024 10:24
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 1-0 biten Başakşehir maçında yine kusursuz bir 90 dakika çıkardı.

Hem savunmada hem de hücumda elinden gelen her şeyi ortaya koyan Ferdi, 0-0'lık skora isyan eden oyuncuların başındaydı.

Takımı ateşlemek adına büyük çaba gösteren Ferdi, adam geçme ve pas isabeti gibi istatistiklerde de maçın en iyisi oldu.

Ferdi girdiği 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery