Ferdi Kadıoğlu'ndan kusursuz performans!

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 1-0 biten Başakşehir maçında yine kusursuz bir 90 dakika çıkardı.
Hem savunmada hem de hücumda elinden gelen her şeyi ortaya koyan Ferdi, 0-0'lık skora isyan eden oyuncuların başındaydı.
Takımı ateşlemek adına büyük çaba gösteren Ferdi, adam geçme ve pas isabeti gibi istatistiklerde de maçın en iyisi oldu.
Ferdi girdiği 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.
Hem savunmada hem de hücumda elinden gelen her şeyi ortaya koyan Ferdi, 0-0'lık skora isyan eden oyuncuların başındaydı.
Takımı ateşlemek adına büyük çaba gösteren Ferdi, adam geçme ve pas isabeti gibi istatistiklerde de maçın en iyisi oldu.
Ferdi girdiği 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.