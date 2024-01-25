Ferdi Kadıoğlu'ndan kusursuz performans!

'nin yıldızı, 1-0 biten Başakşehir maçında yine kusursuz bir 90 dakika çıkardı.Hem savunmada hem de hücumda elinden gelen her şeyi ortaya koyan Ferdi, 0-0'lık skora isyan eden oyuncuların başındaydı.Takımı ateşlemek adına büyük çaba gösteren Ferdi, adam geçme ve pas isabeti gibi istatistiklerde de maçın en iyisi oldu.Ferdi girdiği 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.