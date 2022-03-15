Ferdi Kadıoğlu'ndan geri dönüş hazırlığı

Fenerbahçe'de tek sakat oyuncu olarak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun beklenenden erken dönmesi bekleniyor.

Haber; Sabah
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Ferdi Kadıoğlu'ndan geri dönüş hazırlığı
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15 Mart 2022 11:22
Fenerbahçe'de tek sakat oyuncu olarak kalan Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi haber geldi. 1 ay önce sakatlanan genç oyuncunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak Ferdi'nin beklenenden hızlı iyileştiği, bu hafta takıma katılma ihtimalinin belirdiği ifade edildi.

22 yaşındaki oyuncu, takıma katılırsa Konyaspor maçında kadroda yer bulabilecek. Aksi halde oyuncunun dönüşü milli takım arası sonrasına kalacak. 

 
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