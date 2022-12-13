Ferdi Kadıoğlu'na yeni talip; Bu kez Almanya'dan

Ferdi Kadıoğlu için Napoli'nin ardından yeni bir transfer iddiası geldi.İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Almanya Bundeliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın yetenekli oyuncu ile ilgilendiğini ifade etti. Haberde, Fenerbahçe'nin Ferdi için 15 milyon euro civarında bir bonservis belirlediğini de dile getirdi.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu maçlarda 1 asist yaptı.