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Ferdi Kadıoğlu'na yeni talip; Bu kez Almanya'dan

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu'na, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach'ın talip olduğu öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu'na yeni talip; Bu kez Almanya'dan
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13 Aralık 2022 12:05
Ferdi Kadıoğlu için Napoli'nin ardından yeni bir transfer iddiası geldi.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Almanya Bundeliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın yetenekli oyuncu ile ilgilendiğini ifade etti. Haberde, Fenerbahçe'nin Ferdi için 15 milyon euro civarında bir bonservis belirlediğini de dile getirdi.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu maçlarda 1 asist yaptı.

 
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