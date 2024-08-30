Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11 yolu!

Fenerbahçe'den 30+5 milyon euro bonservis karşılığında Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.
Premier Lig'de cumartesi günü Arsenal ile karşılaşacak bu karşılaşmanın provalarına kendi tesislerinde başladı.
Ferdi, antrenmanın takımında takımla birlikte çalıştı. İngiliz basınında çıkan haberlerde Brighton menajeri Hürzeler'in 25 yaşındaki oyuncuya Arsenal karşısında ilk 11'de şans verebileceği kaydedildi.
Premier Lig'de cumartesi günü Arsenal ile karşılaşacak bu karşılaşmanın provalarına kendi tesislerinde başladı.
Ferdi, antrenmanın takımında takımla birlikte çalıştı. İngiliz basınında çıkan haberlerde Brighton menajeri Hürzeler'in 25 yaşındaki oyuncuya Arsenal karşısında ilk 11'de şans verebileceği kaydedildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU