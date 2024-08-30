Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11 yolu!

Brighton ile antrenmanlara başlayan Ferdi Kadıoğlu, hafta sonu oynanacak Arsenal karşılaşmasına ilk 11'de başlayabilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11 yolu!
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30 Ağustos 2024 11:41
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 11:42
Fenerbahçe'den 30+5 milyon euro bonservis karşılığında Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

Premier Lig'de cumartesi günü Arsenal ile karşılaşacak bu karşılaşmanın provalarına kendi tesislerinde başladı.

Ferdi, antrenmanın takımında takımla birlikte çalıştı. İngiliz basınında çıkan haberlerde Brighton menajeri Hürzeler'in 25 yaşındaki oyuncuya Arsenal karşısında ilk 11'de şans verebileceği kaydedildi.

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