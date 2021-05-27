Ferdi Kadıoğlu'na AZ Alkmaar kancası

AZ Alkmaar, 1 yıllık kontratı kalan Ferdi Kadıoğlu'nu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu'na AZ Alkmaar kancası
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27 Mayıs 2021 09:39
Hollanda kulübü AZ Alkmaar, 1 yıllık kontratı kalan Ferdi Kadıoğlu'nu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

Voetbalflitsen'in geçtiği habere göre Hollanda ekibi, Fenerbahçe'de şans bulmakta zorlanan genç oyuncuyu kadrosuna katmak için istekli...

21 yaşındaki Ferdi geçen sezon sarı-lacivertli takımda 30 maçta 946 dakika süre alıp, 1 gol ve 4 asist istatistikleri yakaladı.

Hollanda'da doğan Ferdi, NEC Nijmegen altyapısında yetişti. 


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