Hollanda kulübü AZ Alkmaar, 1 yıllık kontratı kalan Ferdi Kadıoğlu'nu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.
Voetbalflitsen'in geçtiği habere göre Hollanda ekibi, Fenerbahçe'de şans bulmakta zorlanan genç oyuncuyu kadrosuna katmak için istekli...
21 yaşındaki Ferdi geçen sezon sarı-lacivertli takımda 30 maçta 946 dakika süre alıp, 1 gol ve 4 asist istatistikleri yakaladı.
Hollanda'da doğan Ferdi, NEC Nijmegen altyapısında yetişti.
Voetbalflitsen'in geçtiği habere göre Hollanda ekibi, Fenerbahçe'de şans bulmakta zorlanan genç oyuncuyu kadrosuna katmak için istekli...
21 yaşındaki Ferdi geçen sezon sarı-lacivertli takımda 30 maçta 946 dakika süre alıp, 1 gol ve 4 asist istatistikleri yakaladı.
Hollanda'da doğan Ferdi, NEC Nijmegen altyapısında yetişti.