Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan yakın takip

teknik direktörvazgeçilmez isimlerinden birisi haline gelen, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı.Sarı-Lacivertlilerin Süper Lig'de Alanyaspor ile Kadıköy'de oynayacağı zorlu karşılaşmaya 6 Avrupa kulübünün temsilci yollayacağı bilgisi geldi. Bu 6 kulüpten 4'ününveolduğu öğrenildi. Güncel piyasa değericivarında olan Ferdi Kadıoğlu için Sarı-Lacivertli kurmayların kapıyıaçacağı ancak bu rakamın üzerine çıkılması ihtimalinin de yüksek olduğu belirtiliyor.Eğer ortaya Fener yönetiminin tatmin olacağı bir rakamın ortaya çıkması durumunda Ferdi Kadıoğlu'nun Ocak ayındaki ara transfer döneminde Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir tanesine transfer olma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor. Ocak'ta transfer gerçekleşmezse sezon sonunda da ciddi pazarlıkların olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hem dörtlü savunmanın sağ ve sol kanatlarında hem de üçlü savunmada orta sahanın sağ ve sol kanatlarında başarıyla oynayabilen Ferdi Kadıoğlu özellikle geçtiğimiz sezondan itibaren çok ciddi bir çıkış gösteriyordu.