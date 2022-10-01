Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan 5 yeni talip

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan 5 yeni talip
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01 Ekim 2022 13:36
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe ve A Milli Takım'daki performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'yı peşine taktı.

İngiltere'den Fulham, Nottingham Forest ve Brighton, Belçika'dan Club Brugge ve Hollanda'dan Ajax'ın genç futbolcu ile yakından ilgilendiği bildirildi.

Sarı-lacivertli formayla 111 maça çıkıp 10 gol+13 asist üreten Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde birçok scoutun takibe alması bekleniyor.
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