Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan 5 yeni talip

Fenerbahçe ve A Milli Takım'daki performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'yı peşine taktı.
İngiltere'den Fulham, Nottingham Forest ve Brighton, Belçika'dan Club Brugge ve Hollanda'dan Ajax'ın genç futbolcu ile yakından ilgilendiği bildirildi.
Sarı-lacivertli formayla 111 maça çıkıp 10 gol+13 asist üreten Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde birçok scoutun takibe alması bekleniyor.
İngiltere'den Fulham, Nottingham Forest ve Brighton, Belçika'dan Club Brugge ve Hollanda'dan Ajax'ın genç futbolcu ile yakından ilgilendiği bildirildi.
Sarı-lacivertli formayla 111 maça çıkıp 10 gol+13 asist üreten Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde birçok scoutun takibe alması bekleniyor.
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