Ferdi Kadıoğlu muradına erdi!

Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Ferdi Kadıoğlu, gelecek haftalar için ilk 11 iddiasını güçlendirdi.

Abone Ol
Ferdi Kadıoğlu muradına erdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2020 12:20
Denizli'de ilk onbirde bulduğu şansı iyi kullanan Ferdi Kadıoğlu, gelecek haftalar için ilk 11 iddiasını güçlendirdi.

Bu arada Ferdi, Süper Lig kariyerinde ilk kez duraklama dakikaları haricinde asist yaptı.

8. dakikanın 47. saniyesinde Cisse'nin attığı golün pasını veren genç futbolcu, geçen sezon ligde yaptığı 4 asisti de 90 dakika bittikten sonra uzatmalarda gerçekleştirmişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için