Denizli'de ilk onbirde bulduğu şansı iyi kullanan Ferdi Kadıoğlu, gelecek haftalar için ilk 11 iddiasını güçlendirdi.



Bu arada Ferdi, Süper Lig kariyerinde ilk kez duraklama dakikaları haricinde asist yaptı.



8. dakikanın 47. saniyesinde Cisse'nin attığı golün pasını veren genç futbolcu, geçen sezon ligde yaptığı 4 asisti de 90 dakika bittikten sonra uzatmalarda gerçekleştirmişti.



