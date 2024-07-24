Ferdi Kadıoğlu: ''Mourinho özel biri!''

"Zor bir maç ve zor bir başlangıç oldu, erken gol attılar. İlk yarıyı çok iyi geçirmedik ama ikinci yarı oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik. Sadece son yediğimiz gole gerek yoktu. Ayrıca 200. maçıma çıktığım için çok mutluyum." dedi.

Teknik direktör Mourinho ile ilgili konuşan yıldız isim, "Mourinho çok büyük bir kariyer, çok fazla kupa kazandı kariyerinde. Umarım Fenerbahçe'ye de kupalar kazanması için yardım edebilir." yorumunu yaptı.

Ferdi, "Mourinho'yu iki kelime ile anlatabilir misin?" şeklinde gelen soruya ise "Özel biri!" cevabını verdi.

Milli oyuncu, sol kanatta oynamasıyla ilgili de "Devre arasında hocamız, 'Sol kanatta oynayarak yardımcı olabilir misin?' dedi. Ben de 'evet' dedim. İlk aksiyonda golü attım. Ondan sonra da ikimiz güldük. Bana 'Sana yardımcı olabileceğini söylemiştim.' dedi." ifadelerini kullandı.