Ferdi Kadıoğlu ligde siftah yaptı

Fenerbahçe'de Pendikspor maçında ağları sarsan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu ligde siftah yaptı
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11 Mart 2024 14:35
Fenerbahçe'nin istikrarlı isimlerinden birisi olan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligdeki ilk golünü Pendikspor ağlarına yolladı.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon ligde oynadığı 29 maçın 28 tanesinde süre alan ve bu maçların tamamına ilk 11'inde başlayan Kadıoğlu, Pendikspor karşısında takımının 3'üncü golünü kaydetti.

Milli oyuncu, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında 1'er gol kaydetmişti.

Pendikspor karşısında fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

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