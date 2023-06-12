Ferdi Kadıoğlu: 'Kupa için çok mutluyuz'

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir karşılaşması sonrası konuştu.
Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan milli futbolcu, şu sözleri kullandı;
"Söyleyecek kelime bulamıyorum. 5 yıldır buradayım, bu süre dahilinde hiçbir kupam olmamıştı. Bunu gerçekleştirmiş olmak bizim için büyük bir mutluluk"
Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan milli futbolcu, şu sözleri kullandı;
"Söyleyecek kelime bulamıyorum. 5 yıldır buradayım, bu süre dahilinde hiçbir kupam olmamıştı. Bunu gerçekleştirmiş olmak bizim için büyük bir mutluluk"
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