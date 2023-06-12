Ferdi Kadıoğlu: "Kupa için çok mutluyuz"

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu: 'Kupa için çok mutluyuz'
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12 Haziran 2023 00:03
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir karşılaşması sonrası konuştu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan milli futbolcu, şu sözleri kullandı;

"Söyleyecek kelime bulamıyorum. 5 yıldır buradayım, bu süre dahilinde hiçbir kupam olmamıştı. Bunu gerçekleştirmiş olmak bizim için büyük bir mutluluk"

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