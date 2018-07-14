Ferdi Kadıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Ferdi Kadıoğlu hangi mevkide oynamaktadır, nerelidir?

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etti mi? sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattı mı? Ferdi Kadıoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte Ferdi Kadıoğlu hakkında tüm detaylar...

14 Temmuz 2018 02:40
Ferdi Kadıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Ferdi Kadıoğlu hangi mevkide oynamaktadır, nerelidir?
Ferdi Kadıoğlu hakkında tüm bilgiler burada! Fenerbahçe sürpriz bir ismi İstanbul'a getirdi. NEC Nijmegen'in genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun gelecek sezon Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor. Peki Ferdi Kadıoğlu kaç yaşındadır ve hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe'den transfer hakkında resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Kariyerine ESA Rijkerswoerd Altyapısında başlayan Ferdi Kadıoğlu, ardından 2008 yılında NEC Nijmegen/FC Oss Youth takımına transfer oldu. Bursa başarılı futboluyla dikkat geçen genç yetenek, 15/16 sezonunda U17'ye çıkma başarısı gösterdi. U17'de yıldızını parlatmaya devam eden Ferdi, 16/17 sezonunda NEC Nijmegen'in A takımına transfer olmayı başardı.

Oynadığı futbolla Avrupa'nın da büyük kulüplerinin dikkatini çeken  ve scoutların odak noktası olan Ferdi, Hollanda Milli Takımı'nın da alt yaş kategorilerinde küçük yaşlardan itibaren forma giymeyi başardı.

Hollanda U16 forması ile 2 kez mücadele eden Ferdi, 1 gol atmayı başardı. U17'de 13 karşılaşmada 3 gol atan Ferdi, U18'de 2 maç, U19'da 16 karşılaşmada forma giydi ve 6 gol atma başarısı gösterdi. Ferdi genç yaşına rağmen basamakları hızlı çıktı ve Hollanda U21 takımında da kendine yer buldu. Burada 2 kez forma giyme şansı yakaladı.



FERDİ KADIOĞLU, FENERABAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Fenerbahçe, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertlilerin Ferdi transferi için NEC Nijmegen ile 1.4 milyon euroya anlaştığı ifade edildi. 

Türk Hava Yolları'nın tarifleli seferiyle 19.35'te ailesi ve menajeri Joott Ebergen'le birikte İstanbul Atatürk Havalimanına gelen Kadıoğlu'nu Fenerbahçeli yetkililer karşıladı. Genç futbolcu ve ailesi daha sonra havalanından ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Nijmegen ile Hollanda 2'nci Ligi'nde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 39 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti.

Diğer Haberler

Meleklerin Aşkı 2.bölüm izle, Meleklerin Aşkı 3. yeni bölüm fragmanı izle Futbol

Meleklerin Aşkı 2.bölüm izle, Meleklerin Aşkı 3. yeni bölüm fragmanı izle
Oğuzhan Koç Takdir-i İlahi şarkı sözleri! Oğuzhan Koç Takdir-i İlahi klibi izle Gündem

Oğuzhan Koç Takdir-i İlahi şarkı sözleri! Oğuzhan Koç Takdir-i İlahi klibi izle
Ferdi Kadıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Ferdi Kadıoğlu hangi mevkide oynamaktadır, nerelidir? Gündem

Ferdi Kadıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Ferdi Kadıoğlu hangi mevkide oynamaktadır, nerelidir?
Hava durumu Ankara, Bugün Ankara'da hava nasıl? 14 Temmuz Meteoroloji Ankara Hava durumu Gündem

Hava durumu Ankara, Bugün Ankara'da hava nasıl? 14 Temmuz Meteoroloji Ankara Hava durumu
Hava durumu İstanbul 14 Temmuz Cumartesi, Meteoroloji İstanbul Hava durumu bilgisi Gündem

Hava durumu İstanbul 14 Temmuz Cumartesi, Meteoroloji İstanbul Hava durumu bilgisi
1 Euro kaç TL oldu? Euro bugün ne kadar? Döviz kurları (Euro kuru) Gündem

1 Euro kaç TL oldu? Euro bugün ne kadar? Döviz kurları (Euro kuru)
1 Dolar kaç TL oldu? Dolar bugün ne kadar? Döviz kurları (Dolar kuru) Gündem

1 Dolar kaç TL oldu? Dolar bugün ne kadar? Döviz kurları (Dolar kuru)
Çeyrek altın kaç paraya satılıyor? Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, gram, yarım altın Gündem

Çeyrek altın kaç paraya satılıyor? Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, gram, yarım altın
İngiltere Belçika Canlı izle TRT 1, İngiltere Belçika maçı saat kaçta? Gündem

İngiltere Belçika Canlı izle TRT 1, İngiltere Belçika maçı saat kaçta?
Daha fazla göster
1

Galatasaray'a Beşiktaş ile rest çekti, ortada kaldı!
2

Galatasaray'da ayrılık! Resmen açıklandı
3

Comolli, Tottenham ile 3 yıldız için masada!
4

Yerry Mina'dan flaş transfer açıklaması!
5

Albayrak'tan İstanbul'da Trezeguet operasyonu!
6

Galatasaray'a 2. samuray; Shinji Kagawa
7

Everton'dan Barcelona'ya paket teklif! Digne-Mina...
8

Ryan Babel, Flamengo'yu reddetti!
9

Fenerbahçe'de Vincent Janssen gelişmesi
10

Galatasaray'da Kurt Zouma harekatı
yukarı ok