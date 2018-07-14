Ferdi Kadıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Ferdi Kadıoğlu hangi mevkide oynamaktadır, nerelidir?

Kariyerine ESA Rijkerswoerd Altyapısında başlayan Ferdi Kadıoğlu, ardından 2008 yılında NEC Nijmegen/FC Oss Youth takımına transfer oldu. Bursa başarılı futboluyla dikkat geçen genç yetenek, 15/16 sezonunda U17'ye çıkma başarısı gösterdi. U17'de yıldızını parlatmaya devam eden Ferdi, 16/17 sezonunda NEC Nijmegen'in A takımına transfer olmayı başardı.

Oynadığı futbolla Avrupa'nın da büyük kulüplerinin dikkatini çeken ve scoutların odak noktası olan Ferdi, Hollanda Milli Takımı'nın da alt yaş kategorilerinde küçük yaşlardan itibaren forma giymeyi başardı.

Hollanda U16 forması ile 2 kez mücadele eden Ferdi, 1 gol atmayı başardı. U17'de 13 karşılaşmada 3 gol atan Ferdi, U18'de 2 maç, U19'da 16 karşılaşmada forma giydi ve 6 gol atma başarısı gösterdi. Ferdi genç yaşına rağmen basamakları hızlı çıktı ve Hollanda U21 takımında da kendine yer buldu. Burada 2 kez forma giyme şansı yakaladı.

Fenerbahçe, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertlilerin Ferdi transferi için NEC Nijmegen ile 1.4 milyon euroya anlaştığı ifade edildi.

Türk Hava Yolları'nın tarifleli seferiyle 19.35'te ailesi ve menajeri Joott Ebergen'le birikte İstanbul Atatürk Havalimanına gelen Kadıoğlu'nu Fenerbahçeli yetkililer karşıladı. Genç futbolcu ve ailesi daha sonra havalanından ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Nijmegen ile Hollanda 2'nci Ligi'nde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 39 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti.

Ferdi Kadıoğlu hakkında tüm bilgiler burada! Fenerbahçe sürpriz bir ismi İstanbul'a getirdi. NEC Nijmegen'in genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun gelecek sezon Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor. Peki Ferdi Kadıoğlu kaç yaşındadır ve hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe'den transfer hakkında resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...